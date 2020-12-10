«Интерфакс»: обвинение в шпионаже в Дании предъявили ученому-химику Никифорову

Гражданином России, которому Дания предъявила обвинение в шпионаже, может быть ученый-химик Алексей Никифоров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Знакомый ученого Юрий Тюрин подтвердил агентству, что Дания предъявила обвинение Алексею Никифорову.

Алексей Никифоров / Фото: личная страница в «Вконтакте»

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина также рассказала «Интерфаксу», что в шпионаже обвиняют россиянина по фамилии Никифоров, ссылаясь на обращение, которое поступило в палату.

В то же время она не подтвердила, что в заявлении, распространенном накануне прокуратурой Дании, речь идет именно об ученом Никифорове.

«Я не могу сказать, он или не он. Я бы не спекулировала — он или это не он», — сказала Бутина.

«Интерфакс», ссылаясь на открытые источники, отмечает, что Алексею Никифорову 35 лет, он специалист по химии редких и рассеянных элементов. Агентство сообщает, что ученый работал в одном из датских университетов и жил в Копенгагене и Ольборге.

Знакомые Никифорова рассказывали изданию Octagon.Media, что ученого задержали по подозрению в шпионаже полгода назад, и с тех пор он находится в следственном изоляторе.

Накануне стало известно, что обвиняемый в шпионаже россиянин находится под стражей с начала июля 2020 года. Его подозревают в передаче российской разведке различной информации, в том числе о датских энергетических технологиях. Россиянину грозит шесть лет тюрьмы.

Предполагается, что уголовное дело будет вестись в закрытом режиме и что никаких комментариев от прокуратуры и полицейской службы разведки Дании не будет.

В августе этого года Норвегия объявила о высылке из страны российского дипломата на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы. На отъезд ему дали 72 часа. МИД России назвал этот шаг «недружественным», а российское посольство в Норвегии заявило протест.