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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
«Интерфакс»: обвинение в шпионаже в Дании предъявили ученому-химику Никифорову
Гражданином России, которому Дания предъявила обвинение в шпионаже, может быть ученый-химик Алексей Никифоров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Знакомый ученого Юрий Тюрин подтвердил агентству, что Дания предъявила обвинение Алексею Никифорову.
Член Общественной палаты РФ Мария Бутина также рассказала «Интерфаксу», что в шпионаже обвиняют россиянина по фамилии Никифоров, ссылаясь на обращение, которое поступило в палату.
В то же время она не подтвердила, что в заявлении, распространенном накануне прокуратурой Дании, речь идет именно об ученом Никифорове.
«Я не могу сказать, он или не он. Я бы не спекулировала — он или это не он», — сказала Бутина.
«Интерфакс», ссылаясь на открытые источники, отмечает, что Алексею Никифорову 35 лет, он специалист по химии редких и рассеянных элементов. Агентство сообщает, что ученый работал в одном из датских университетов и жил в Копенгагене и Ольборге.
Знакомые Никифорова рассказывали изданию Octagon.Media, что ученого задержали по подозрению в шпионаже полгода назад, и с тех пор он находится в следственном изоляторе.
Накануне стало известно, что обвиняемый в шпионаже россиянин находится под стражей с начала июля 2020 года. Его подозревают в передаче российской разведке различной информации, в том числе о датских энергетических технологиях. Россиянину грозит шесть лет тюрьмы.
Предполагается, что уголовное дело будет вестись в закрытом режиме и что никаких комментариев от прокуратуры и полицейской службы разведки Дании не будет.
В августе этого года Норвегия объявила о высылке из страны российского дипломата на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы. На отъезд ему дали 72 часа. МИД России назвал этот шаг «недружественным», а российское посольство в Норвегии заявило протест.