Правозащитники передали в Госдуму более 80 тысяч подписей с требованием обеспечить «детей ГУЛАГа» жильем

Правозащитники передали в приемную Государственной думы петицию с требованием обеспечить права жертв советских репрессий на получение жилья по прежнему месту жительства их семей за счет средств федерального бюджета в приоритетном порядке. Об этом «Новой газете» сообщил юрист Григорий Вайпан, автор петиции, который сопровождал в КС иск трех женщин — жертв репрессий.

Наряду с ним в Госдуму обратились Елизавета Михайлова, заявительница по делу о «детях ГУЛАГа» и одна из жертв репрессий, и исполнительный директор Междунардного Мемориала Елена Жемкова.

Вайпан отметил, что под петицией стоят подписи 82395 человек. «Мы ждем, что депутаты Госдумы прислушаются к требованиям петиции, исполнят решение Конституционного суда и наконец дадут „детям ГУЛАГа“ вернуться из ссылки. Сделать это можно, исправив правительственный законопроект, который сейчас готовится ко второму чтению в Думе», — добавил юрист.

Для того, чтобы исполнить решение Конституционного суда, в законе должны быть предусмотрены федеральное финансирование жилья для возвращающихся жертв репрессий и конкретный, короткий срок, в течение которого все должны получить жилье, говорит юрист.

«Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова говорит про три года. В ООН призвали Россию обеспечить всех „детей ГУЛАГа“ жильем за 2 года», — напомнил Вайпан.

В ноябре спецдокладчики ООН направили властям России письмо, в котором потребовали обеспечить жильем «детей ГУЛАГа» в течение ближайших двух лет. Вайпан тогда отмечал, что если законопроект Госдумы будет принят в неизменном виде, то вернуться на прежнее место жительства никто из «детей ГУЛАГа» не сможет. Прием поправок к законопроекту идет до 25 декабря.

В 1991 году был принят закон, который обязывал государство компенсировать ущерб жертвам репрессий. Он предписывал выделить бесплатное жилье в городе, где семьи репрессированных проживали на момент ареста. Однако в 2005 году Госдума передала полномочия устанавливать механизм такой компенсации регионам.

В 2019 году это оспорили в КС дети репрессированных москвичей Елизавета Михайлова, Евгения Шашева и Алиса Мейсснер. В декабре 2019 года КС постановил, что такой механизм компенсаций нарушает права жертв репрессий, и потребовал незамедлительно изменить закон.