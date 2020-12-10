Суд в Москве отправил под домашний арест патологоанатома Боткинской больницы по делу о продаже биоматериалов живых и мертвых людей

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест заведующую патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину по делу о получении взятки. На карточку заседания суда обратила внимание «Медиазона».

В рамках этого дела суд отправил в СИЗО до 7 февраля гендиректора «Центрального национального биобанка» (ЦНБ) в Петербурге Алексея Подлубного. Ему инкриминируется ч. 5 ст. 291 УК — дача взятки в особо крупном размере. ЦНБ занимается сбором клинически характеризованных биообразцов человека и данных от пациентов с различными заболеваниями, страдающих в том числе онкологией.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники утверждает, что Подлубного и Паклину задержали 7 декабря после того, как Подлубный положил ей на стол конверт с 7,7 тыс. долларов. По версии следствия, Паклина давала распоряжения своим подчиненным отбирать и аккумулировать интересующие Подлубного биоматериалы живых и умерших людей для их последующей отправки в Петербург без оформления документации.

Следствие установило, что никаких договорных взаимоотношений между Боткинской больницей и ЦНБ не было. Как уточняет «Ъ», аналогичная сделка на ту же сумму фигуранты дела совершили и в сентябре 2019 года.

Паклина — автор 100 научных работ, под ее руководством защищены семь кандидатских и одна докторская диссертации. В Боткинской больнице комментировать происшедшее отказались, передает «Ъ».