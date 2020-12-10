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№ 136 от 9 декабря 2020

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Полиция Еревана задержала 29 участников акции протеста. Они пытались попасть в здание кабмина Армении

Политика2

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Полиция Еревана задержала 29 участников акции протеста, проходящей сегодня в центре столице Армении. Об этом РБК рассказал начальник управления по связям с общественностью и информации национальной полиции Ашот Агаронян.

Как уточняет ТАСС, демонстранты, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, пытались прорваться в здание правительства, чтобы встретиться с политиком. 

«Дайте нам войти, мы хотим встретиться с этим человеком и сообщить ему, что у него больше нет власти в стране. Он должен уйти», — заявляли протестующие. Вдоль стены здания правительства в три ряда выстроились правоохранители, держащие в руках металлические щиты. 

Также участники митинга перекрыли центральный проспект Тиграна Меца, однако полиции удалось восстановить движение.  

Политическая ситуация в стране обострилась после подписания Николом Пашиняном соглашения с Москвой и Баку о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Протестующие недовольны этим решением, называют его капитуляцией. Согласно документу, большая часть земель, ранее находящихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, отошла к Азербайджану.

О том, что Пашиняну следует уйти в отставку, ранее заявлял и президент Армении Армен Саркисян. «Считаю, что в этот период власть следует передать квалифицированному правительству национального согласия», — отметил он. 

Теги:
sn, пашинян, протесты, армения
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