Полиция Еревана задержала 29 участников акции протеста. Они пытались попасть в здание кабмина Армении

Полиция Еревана задержала 29 участников акции протеста, проходящей сегодня в центре столице Армении. Об этом РБК рассказал начальник управления по связям с общественностью и информации национальной полиции Ашот Агаронян.

Как уточняет ТАСС, демонстранты, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, пытались прорваться в здание правительства, чтобы встретиться с политиком.

«Дайте нам войти, мы хотим встретиться с этим человеком и сообщить ему, что у него больше нет власти в стране. Он должен уйти», — заявляли протестующие. Вдоль стены здания правительства в три ряда выстроились правоохранители, держащие в руках металлические щиты.

Также участники митинга перекрыли центральный проспект Тиграна Меца, однако полиции удалось восстановить движение.

Политическая ситуация в стране обострилась после подписания Николом Пашиняном соглашения с Москвой и Баку о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Протестующие недовольны этим решением, называют его капитуляцией. Согласно документу, большая часть земель, ранее находящихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, отошла к Азербайджану.

О том, что Пашиняну следует уйти в отставку, ранее заявлял и президент Армении Армен Саркисян. «Считаю, что в этот период власть следует передать квалифицированному правительству национального согласия», — отметил он.