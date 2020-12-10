Скончался чемпион мира по футболу Паоло Росси

Бывший игрок сборной Италии по футболу Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Как уточнила газета, футболист умер от неизлечимой болезни.

Паоло Росси родился в Италии в сентябре 1956 года. Он был нападающим сборной Италии в 1978—1986 годах и прославился на чемпионате мира в 1982 году, став лучшим бомбардиром, когда забил шесть голов. В тот же год Росси стал обладателем награды «Золотой мяч».

За всю свою карьеру футболист забил 134 гола в 340 матчах, за сборную Италии он сыграл 48 раз. Росси также выступал в командах «Ювентус», «Комо», «Виченца», «Милан» и «Верона».