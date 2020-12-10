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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
Скончался чемпион мира по футболу Паоло Росси
Спорт378
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Бывший игрок сборной Италии по футболу Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Как уточнила газета, футболист умер от неизлечимой болезни.
Паоло Росси родился в Италии в сентябре 1956 года. Он был нападающим сборной Италии в 1978—1986 годах и прославился на чемпионате мира в 1982 году, став лучшим бомбардиром, когда забил шесть голов. В тот же год Росси стал обладателем награды «Золотой мяч».
За всю свою карьеру футболист забил 134 гола в 340 матчах, за сборную Италии он сыграл 48 раз. Росси также выступал в командах «Ювентус», «Комо», «Виченца», «Милан» и «Верона».
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