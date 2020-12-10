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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
Организатора энергоблокады Крыма Ленура Ислямова заочно приговорили к 19 годам лишения свободы
Верховный суд Крыма заочно приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова и на два года запретил ему заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ислямов обвинялся в организации подрыва опор линий электропередач (ЛЭП) на юге Украины, который привел к обесточиванию Крымского полуострова в 2015 году. Приговор вынесли по ст. 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 281 УК (диверсия). Сам Ислямов последние годы живет в Украине и находится в розыске в России.
Ленур Ислямов — владелец крымскотатарского телеканала ATR, бывший вице-премьер Крыма, экс-владелец кредитной организации. В России ему принадлежал «Джаст-банк», однако осенью 2015 года у него отозвали лицензию. В правительстве губернатора Крыма Сергея Аксенова Ислямов проработал два месяца — весной 2014 года он был отправлен в отставку, после чего покинул Крым и принял украинское гражданство.
В ноябре 2015 года Крым и Севастополь были полностью обесточены из-за подрыва двух ЛЭП в Херсонской области Украины. Чиновники тогда признали, что у Крыма не хватит собственных мощностей для полного восстановления энергоснабжения. Крым до конца мая 2016 года прожил в режиме ЧС. Российские следователи называли Ислямова также одним из организаторов продовольственной блокады Крыма.
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