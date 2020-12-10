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№ 136 от 9 декабря 2020

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В России выявили 27 927 новых случаев COVID-19. Число умерших от коронавируса превысило 45 тысяч 

Общество119

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Российские врачи за последний день зафиксировали 27 927 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве за последние сутки заразились 6730 человек, в Подмосковье — 1351, в северной столице — 3774. На четвертом и пятом местах по числу заболевших — Нижегородская область (+ 499) и Карелия (+433).

За сутки по всей стране скончались 562 пациента, из них 74 — в Москве, 79 — в Санкт-Петербурге. Общее число умерших непосредственно от коронавируса превысило 45 тысяч.

Тем временем в мире число заразившихся коронавирусом превысило 68,9 миллиона человек. Больше всего заболевших в США — более 15 миллионов. Сегодня там было зафиксировано рекордное с начала пандемии количество смертей от коронавируса за сутки — более 3 тысяч. На втором месте по числу случаев COVID-19 — Индия (более 9,7 млн пациентов). Следом идут Бразилия (более 6,7 млн), Россия (более 2,5 млн) и Франция (более 2,3 млн).

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Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус

Скончался чемпион мира по футболу Паоло Росси

Спорт220

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Бывший игрок сборной Италии по футболу Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Фото: Паоло Росси в твиттере

Как уточнила газета, футболист умер от неизлечимой болезни.

Паоло Росси родился в Италии в сентябре 1956 года. Он был нападающим сборной Италии в 1978—1986 годах и прославился на чемпионате мира в 1982 году, став лучшим бомбардиром мира, когда забил шесть голов. В тот же год Росси стал обладателем награды «Золотой мяч».

За всю свою карьеру футболист забил 134 гола в 340 матчах, за сборную Италии он сыграл 48 раз. Росси также выступал в командах «Ювентус», «Комо», «Виченца», «Милан» и «Верона».

Теги:
ng, италия, смерть, футбол
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