В России выявили 27 927 новых случаев COVID-19. Число умерших от коронавируса превысило 45 тысяч 

Российские врачи за последний день зафиксировали 27 927 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве за последние сутки заразились 6730 человек, в Подмосковье — 1351, в северной столице — 3774. На четвертом и пятом местах по числу заболевших — Нижегородская область (+ 499) и Карелия (+433).

За сутки по всей стране скончались 562 пациента, из них 74 — в Москве, 79 — в Санкт-Петербурге. Общее число умерших непосредственно от коронавируса превысило 45 тысяч.

Тем временем в мире число заразившихся коронавирусом превысило 68,9 миллиона человек. Больше всего заболевших в США — более 15 миллионов. Сегодня там было зафиксировано рекордное с начала пандемии количество смертей от коронавируса за сутки — более 3 тысяч. На втором месте по числу случаев COVID-19 — Индия (более 9,7 млн пациентов). Следом идут Бразилия (более 6,7 млн), Россия (более 2,5 млн) и Франция (более 2,3 млн).