В США проводят расследование в отношении сына Байдена 

Прокуратура штата Дэлавер начала расследование в отношении Хантера Байдена, сына кандидата на пост президента США Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении Байдена-младшего, опубликованного на сайте штаба его отца.

«Я отношусь к этому вопросу очень серьезно, но уверен, что профессиональное и объективное изучение этих вопросов покажет, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», — отметил он.

Associated Press со ссылкой на источник уточняет, что правоохранители изучают его сделки с иностранными партнерами, в том числе, и из Китая. По данным агентства, дело начали расследовать еще два года назад — до того, как Байден-старший заявил о намерениях участвовать в выборах.

В октябре действующий президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена и его сына в коррупции и потребовал от ФБР провести расследование. По словам американского лидера, Байден, будучи вице-президентом США, использовал служебное положение, чтобы помочь бизнесу Хантера.