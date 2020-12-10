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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
В США проводят расследование в отношении сына Байдена
Прокуратура штата Дэлавер начала расследование в отношении Хантера Байдена, сына кандидата на пост президента США Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении Байдена-младшего, опубликованного на сайте штаба его отца.
«Я отношусь к этому вопросу очень серьезно, но уверен, что профессиональное и объективное изучение этих вопросов покажет, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», — отметил он.
Associated Press со ссылкой на источник уточняет, что правоохранители изучают его сделки с иностранными партнерами, в том числе, и из Китая. По данным агентства, дело начали расследовать еще два года назад — до того, как Байден-старший заявил о намерениях участвовать в выборах.
В октябре действующий президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена и его сына в коррупции и потребовал от ФБР провести расследование. По словам американского лидера, Байден, будучи вице-президентом США, использовал служебное положение, чтобы помочь бизнесу Хантера.
Хакерам удалось получить доступ к данным о вакцине против коронавируса Pfizer
Европейское агентство лекарственных средств (EMA), отвечающее за регистрацию вакцин, подтвердило, что некоторые нормативные документы вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech оказались в незаконном доступе. Об этом сообщается на сайте BioNTech.
Компания отмечает, что не имеет информации об идентификации в результате взлома каких-либо участников испытания вакцины. К каким именно нормативным документам хакеры получили доступ — не раскрывается.
EMA занимается надзором за фармацевтической деятельностью и мониторингом и оценкой лекарственных средств в Европейском союзе. Агентство в том числе проводит проверку вакцины Pfizer.
Накануне EMA также сообщило, что подверглось кибератаке, однако не указало, что данные действительно были потеряны. Агентство начало расследование совместно с правоохранительными органами.
По данным разработчиков вакцины Pfizer от коронавируса, эффективность препарата составляет 95%. Одному человеку необходимо ввести две дозы с разницей в три недели. В первую очередь в Великобритании будут вакцинировать пожилых людей и медработников.
На прошлой неделе Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила массовое использование вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, а 8 декабря в стране уже началась массовая вакцинация от COVID-19 — первую прививку сделали 90-летней жительнице Северной Ирландии.
Клинические испытания третьей фазы вакцины Pfizer начались 27 июля. Новый препарат — это РНК-вакцина, работающая на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку, попадает в организм человека при вакцинации и вызывает иммунный ответ.