Хакерам удалось получить доступ к данным о вакцине против коронавируса Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (EMA), отвечающее за регистрацию вакцин, подтвердило, что некоторые нормативные документы вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech оказались в незаконном доступе. Об этом сообщается на сайте BioNTech.

Компания отмечает, что не имеет информации об идентификации в результате взлома каких-либо участников испытания вакцины. К каким именно нормативным документам хакеры получили доступ — не раскрывается.

EMA занимается надзором за фармацевтической деятельностью и мониторингом и оценкой лекарственных средств в Европейском союзе. Агентство в том числе проводит проверку вакцины Pfizer.

Накануне EMA также сообщило, что подверглось кибератаке, однако не указало, что данные действительно были потеряны. Агентство начало расследование совместно с правоохранительными органами.

По данным разработчиков вакцины Pfizer от коронавируса, эффективность препарата составляет 95%. Одному человеку необходимо ввести две дозы с разницей в три недели. В первую очередь в Великобритании будут вакцинировать пожилых людей и медработников.

На прошлой неделе Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила массовое использование вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, а 8 декабря в стране уже началась массовая вакцинация от COVID-19 — первую прививку сделали 90-летней жительнице Северной Ирландии.

Клинические испытания третьей фазы вакцины Pfizer начались 27 июля. Новый препарат — это РНК-вакцина, работающая на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку, попадает в организм человека при вакцинации и вызывает иммунный ответ.