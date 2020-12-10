Суд оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тысяч рублей из-за ошибок в журнале учета наркотических препаратов

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тысяч рублей из-за допущенных ошибок при ведении журнала учета и использования наркотических лекарственных препаратов. Об «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Решение приняла судья Екатерина Слюзова. Санкция статьи 6.16 КоАП РФ («Нарушение правил оборота наркотических средств»), по которой на «Дом с маяком» было заведено дело, предусматривает штраф от 200 до 400 тысяч рублей, либо — приостановление деятельности.

В ходе судебного заседания выяснилось, что жалобу на хоспис написала некая Ираида Волкова. Она указала, что Мониава «таскает Колю по кафе, тату-салонам, на митинги, прогулки, отдала его в общеобразовательную школу, ничего не боится, мотивируя тем, что у нее есть покровители». Также в жалобе говорится, что лекарства Коле якобы выдаются за счет других детей»

28 ноября в детском хосписе прошла внеплановая проверка МВД. Соучредитель «Дома с маяком» Лида Мониава рассказала, что проверка проводилась полсе жалобы, в которой говорилось, что хоспис выписывает слишком много лекарств 12-летнему мальчику Коле, находящемуся под опекой Мониавы.

Как рассказал «Новой газете» главный врач хосписа Григорий Климов, в ходе проверки полицейские не нашли нарушений при использовании лекарств, но составили протокол из-за несвоевременного заполнения журнала учета препаратов.