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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
Власти Беларуси закрывают границы на выезд из страны
Власти Беларуси закрывают наземные государственные границы на выезд из страны. Об этом говорится в постановлении совета министров.
«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — следует из документа.
Запрет распространяется на пункты пропуска на железнодорожных вокзалах, станциях, в речных портах, а также на автомобильные пункты. Таким образом, покинуть страну можно будет только на самолете. Ограничения начнут действовать с 20 декабря. Принятое решение власти объяснили борьбой с распространением коронавирусной инфекции.
В конце октября по этой же причине Беларусь перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. 1 ноября страна запретила въезд иностранцам и лицам без гражданства за исключением дипломатов, водителей и россиян, следующих транзитом на родину.
Спустя пять дней Александр Лукашенко, которого ЦИК назвал победителем президентских выборов, распорядился не пускать обратно и белорусов, которые «выехали за пределы страны в это непростое время». «Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом», — заявил тогда он.
Теги:sn, беларусь, границы, коронавирус
Власти США подали в суд на Facebook, потребовав продать Instagram и WhatsApp
Федеральная торговая комиссия и 48 штатов США подали в суды иски к компании Facebook. Ее обвинили в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Associated Press.
«Критически важно, чтобы мы заблокировали это хищническое приобретение компаний и восстановили доверие на рынке», — цитирует агентство генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс.
Она также отметила, что компания в течение последних десяти лет использовала свою влияние, чтобы «подавить конкуренцию», и все это за счет обычных пользователей».
В заявлениях истцов говорится, что Facebook использует в отношении менее крупных конкурентов стратегию «купи или закопай». Среди требований, предъявленных к Facebook — продажа купленных в 2012-2014 годах мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram для «восстановления добросовестной конкуренции».
В свою очередь Facebook назвал действия правительства нападками на успешный бизнес. Представители компании напомнили, что несколько лет назад Федеральная торговая комиссия одобрила сделку по покупке Instagram и WhatsApp.
«Теперь, спустя много лет, комиссия, проигнорировав установившиеся правовые нормы и последствия для инноваций и инвестиций, заявляет, что совершила ошибку и хочет все изменить. Это не только пересмотр истории, но и неправильная работа антимонопольного законодательства», — подчеркнули в компании.
В конце октября похожие обвинения предъявили и к компании Google. Минюст США обвинил IT-гиганта в нарушении антимонопольного законодательства и использовании различных антиконкурентных методов.