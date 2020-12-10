Власти Беларуси закрывают границы на выезд из страны 

Власти Беларуси закрывают наземные государственные границы на выезд из страны. Об этом говорится в постановлении совета министров.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — следует из документа.

Запрет распространяется на пункты пропуска на железнодорожных вокзалах, станциях, в речных портах, а также на автомобильные пункты. Таким образом, покинуть страну можно будет только на самолете. Ограничения начнут действовать с 20 декабря. Принятое решение власти объяснили борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

В конце октября по этой же причине Беларусь перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. 1 ноября страна запретила въезд иностранцам и лицам без гражданства за исключением дипломатов, водителей и россиян, следующих транзитом на родину.

Спустя пять дней Александр Лукашенко, которого ЦИК назвал победителем президентских выборов, распорядился не пускать обратно и белорусов, которые «выехали за пределы страны в это непростое время». «Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом», — заявил тогда он.