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№ 136 от 9 декабря 2020

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Власти США подали в суд на Facebook, потребовав продать Instagram и WhatsApp

Экономика43

43
 

Федеральная торговая комиссия и 48 штатов США подали в суды иски к компании Facebook. Ее обвинили в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Associated Press. 

«Критически важно, чтобы мы заблокировали это хищническое приобретение компаний и восстановили доверие на рынке», — цитирует агентство генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс. 

Она также отметила, что компания в течение последних десяти лет использовала свою влияние, чтобы «подавить конкуренцию», и все это за счет обычных пользователей».

В заявлениях истцов говорится, что Facebook использует в отношении менее крупных конкурентов стратегию «купи или закопай». Среди требований, предъявленных к Facebook — продажа купленных в 2012-2014 годах мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram для «восстановления добросовестной конкуренции». 

В свою очередь Facebook назвал действия правительства нападками на успешный бизнес. Представители компании напомнили, что несколько лет назад Федеральная торговая комиссия одобрила сделку по покупке Instagram и WhatsApp. 

«Теперь, спустя много лет, комиссия, проигнорировав установившиеся правовые нормы и последствия для инноваций и инвестиций, заявляет, что совершила ошибку и хочет все изменить. Это не только пересмотр истории, но и неправильная работа антимонопольного законодательства», — подчеркнули в компании. 

В конце октября похожие обвинения предъявили и к компании Google. Минюст США обвинил IT-гиганта в нарушении антимонопольного законодательства и использовании различных антиконкурентных методов.

Теги:
sn, сша, монополия, facebook
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