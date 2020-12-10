Власти США подали в суд на Facebook, потребовав продать Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия и 48 штатов США подали в суды иски к компании Facebook. Ее обвинили в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Associated Press.

«Критически важно, чтобы мы заблокировали это хищническое приобретение компаний и восстановили доверие на рынке», — цитирует агентство генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс.

Она также отметила, что компания в течение последних десяти лет использовала свою влияние, чтобы «подавить конкуренцию», и все это за счет обычных пользователей».

В заявлениях истцов говорится, что Facebook использует в отношении менее крупных конкурентов стратегию «купи или закопай». Среди требований, предъявленных к Facebook — продажа купленных в 2012-2014 годах мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram для «восстановления добросовестной конкуренции».

В свою очередь Facebook назвал действия правительства нападками на успешный бизнес. Представители компании напомнили, что несколько лет назад Федеральная торговая комиссия одобрила сделку по покупке Instagram и WhatsApp.

«Теперь, спустя много лет, комиссия, проигнорировав установившиеся правовые нормы и последствия для инноваций и инвестиций, заявляет, что совершила ошибку и хочет все изменить. Это не только пересмотр истории, но и неправильная работа антимонопольного законодательства», — подчеркнули в компании.

В конце октября похожие обвинения предъявили и к компании Google. Минюст США обвинил IT-гиганта в нарушении антимонопольного законодательства и использовании различных антиконкурентных методов.