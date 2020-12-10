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«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Реакция организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19
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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 10 декабря. Коротко
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«Новая газета»редакция
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- Беларусь закрывает наземные государственные наземные границы на выезд из страны. Это решение власти объяснили борьбой с распространением коронавируса. Покинуть страну можно будет только на самолете.
- Почти все штаты США подали в суд на Facebook из-за нарушения антимонопольного законодательства. В заявлениях истцов говорится, что компания использует в отношении менее крупных конкурентов стратегию «купи или закопай». Среди требований, предъявленных к Facebook — продажа купленных в 2012-2014 годах мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram.
- За сутки в Москве скончались еще 74 пациента с коронавирусом. Такую статистику приводит городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, число умерших в столице от COVID-19 выросло до 9645. Всего с начала пандемии в России инфекция унесла более 44,5 тысячи жизней.
- Прототип космического корабля SpaceX взорвался на летных испытаниях. Прототип ракеты Starship для полетов на Марс поднялась на 12,5 километра, выключил двигатели и начал спуск, однако у аппарата отказал один из двигателей.
- Прерванный из-за расиситского скандала матч «Пари-Сен-Жермен» — «Истамбул» закончился поражением турецкого клуба. Парижская команда победила со счетом 5:1.
- Тем временем московский «Локомотив» проиграл мюнхенской «Баварии». Матч группового этапа футбольной Лиги чемпионов закончился со счетом 2:0. Таким образом, «Локомотив» завершил свое выступление в еврокубках.
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