«Выломали кассы и сейф»: сотрудники бара в Питере уже сутки сидят в ОВД после рейда силовиков с избиениями

Во время проверки в петербургском баре Commode на улице Рубинштейна силовики пинали людей ногами, а также выломали кассы и забрали ноутбуки и телефоны. Семь сотрудников заведения до сих пор находятся в отделе полиции, рассказали телеканалу «Дождь» менеджер и управляющая бара.

Управляющая Сommode Оксана Василенко сообщила, что после проверки в баре остались выломанные кассы и сейф, в которых были деньги. Силовики, по ее словам, забрали личные вещи сотрудников.

Она также отметила, что семь работников заведения до сих пор находятся в отделе полиции, и связи с ними нет.

«ОМОН ходил, просто пинал людей ногами. Всех потом загнали в зал, как скотину в загон, держали, не отпускали в туалет, не давали воды. То есть просто ходили… гестапо получилось», — рассказал менеджер бара.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 2 статьи 238 УК).

В ночь с 8 на 9 декабря сотрудники СК, Росгвардии и Роспотребнадзора провели ночной рейд по барам для проверки соблюдения коронавирусных ограничений. В результате в трех заведениях выявили нарушения законодательства «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Сообщалось, что у заведений изъяли документы, электронные носители информации и «другие предметы, представляющие интерес для следствия».

Владельцы бара Commode сообщили, что силовики избивали дубинками сотрудников и посетителей заведения.