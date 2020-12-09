Канада одобрила использование вакцины Pfizer от коронавируса

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной американским концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Об этом сообщается на сайте Минздрава Канады.

«После тщательного независимого исследования Минздрав Канады пришел к выводу, что вакцина соответствует стандартам качества и эффективности, принятых в стране», — говорится в сообщении ведомства.

Health Canada has authorized Pfizer-BioNTech’s #COVID19 vaccine. After a thorough and independent review of the evidence. Health Canada has determined that the vaccine meets its stringent safety, efficacy and quality requirements. https://t.co/mhFcspCpTi#COVIDvaccines pic.twitter.com/q6xkC27z6i — Health Canada and PHAC (@GovCanHealth) December 9, 2020

На первом этапе вакцинировать будут людей старше 16 лет.

Коммерческий директор BioNTech Шон Маретт отметил, что Канада стала третьей страной после Великобритании и Бахрейна, которая одобрила использование вакцины в течение недели.

Pfizer Canada и BioNTech поставят правительству Канады как минимум 20 миллионов доз вакцины в течение 2021 года.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна получит первую партию вакцины, состоящую из 249 тысяч доз, до конца декабря.

На прошлой неделе Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила массовое использование вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech. Власти страны заказали 40 миллионов доз препарата.

По данным разработчиков, эффективность вакцины составляет 95%. Одному человеку необходимо ввести две дозы с разницей в три недели. В первую очередь в Великобритании будут вакцинировать пожилых людей и медработников.

Клинические испытания третьей фазы вакцины Pfizer начались 27 июля. Новый препарат — это РНК-вакцина, работающая на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку, попадает в организм человека при вакцинации и вызывает иммунный ответ.