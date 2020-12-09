Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Реакция организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 136 от 9 декабря 2020

Читать номер

Канада одобрила использование вакцины Pfizer от коронавируса

Общество4

4
 

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной американским концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Об этом сообщается на сайте Минздрава Канады. 

«После тщательного независимого исследования Минздрав Канады пришел к выводу, что вакцина соответствует стандартам качества и эффективности, принятых в стране», — говорится в сообщении ведомства.  

На первом этапе вакцинировать будут людей старше 16 лет.  

Коммерческий директор BioNTech Шон Маретт отметил, что Канада стала третьей страной после Великобритании и Бахрейна, которая одобрила использование вакцины в течение недели. 

Pfizer Canada и BioNTech поставят правительству Канады как минимум 20 миллионов доз вакцины в течение 2021 года. 

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна получит первую партию вакцины, состоящую из 249 тысяч доз, до конца декабря. 

На прошлой неделе Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила массовое использование вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech. Власти страны заказали 40 миллионов доз препарата.

По данным разработчиков, эффективность вакцины составляет 95%. Одному человеку необходимо ввести две дозы с разницей в три недели. В первую очередь в Великобритании будут вакцинировать пожилых людей и медработников.

Клинические испытания третьей фазы вакцины Pfizer начались 27 июля. Новый препарат — это РНК-вакцина, работающая на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку, попадает в организм человека при вакцинации и вызывает иммунный ответ.

Теги:
sf, коронавирус, pfizer, вакцина
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera