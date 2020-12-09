СК возбудил два уголовных дела из-за ночной работы петербургских баров

Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за трех баров в Санкт-Петербурге, которые работали ночью, сообщается на сайте ведомства.

Дела возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 2 статьи 238 УК).

Как сообщили в СК, до 5 декабря три бара нарушили санитарные требования, из-за чего Роспотребнадзор завел на них административные дела и запретил работу заведений. По данным следствия, бары продолжили работать, несмотря на запрет.

В ночь с 8 на 9 декабря сотрудники СК, Росгвардии и Роспотребнадзора провели ночной рейд по барам для проверки соблюдения коронавирусных ограничений. В результате в трех заведениях выявили нарушения законодательства «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». У заведений изъяли документы, электронные носители информации и «другие предметы, представляющие интерес для следствия».

Владельцы бара Commode сообщили, что силовики избивали дубинками сотрудников и посетителей заведения.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин объяснил применение силы сотрудниками полиции тем, что посетители бара Commode оказали сопротивление, и добавил, что «со стороны полиции насилие — это обязанность».