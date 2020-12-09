онлайн
«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Реакция организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19
Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- Антология хабаровского протеста10 материалов
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
Хакеры попытались взломать агентство ЕС, отвечающее за регистрацию вакцин
Европейское агентство лекарственных средств (EMA), отвечающее за регистрацию вакцин, подверглось кибератаке. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.
Агентство начало расследование совместно с правоохранительными органами.
В середине ноября компания Microsoft заявила, что за последние месяцы семь компаний-разработчиков вакцины от COVID-19 в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США стали объектами кибератак, которые совершили хакеры из России и Северной Кореи.
По данным компании, участники группировки Strontium (они также называются Fancy Bear и APT28) действовали методом перебора паролей, чтобы получить доступ к учетным записям сотрудников фирм.
Хакеры из КНДР присылали фишинговые письма. Так, участники группировки Zinc представлялись специалистами по подбору персонала, а члены группировки Cerium выдавали себя за представителей Всемирной организации здравоохранения.
Специалисты Microsoft сообщили, что им удалось заблокировать большинство кибератак, и предложили помощь компаниям, которые все же стали жертвами взлома.