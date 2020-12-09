Хакеры попытались взломать агентство ЕС, отвечающее за регистрацию вакцин

Европейское агентство лекарственных средств (EMA), отвечающее за регистрацию вакцин, подверглось кибератаке. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Агентство начало расследование совместно с правоохранительными органами.

В середине ноября компания Microsoft заявила, что за последние месяцы семь компаний-разработчиков вакцины от COVID-19 в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США стали объектами кибератак, которые совершили хакеры из России и Северной Кореи.

По данным компании, участники группировки Strontium (они также называются Fancy Bear и APT28) действовали методом перебора паролей, чтобы получить доступ к учетным записям сотрудников фирм.

Хакеры из КНДР присылали фишинговые письма. Так, участники группировки Zinc представлялись специалистами по подбору персонала, а члены группировки Cerium выдавали себя за представителей Всемирной организации здравоохранения.

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Специалисты Microsoft сообщили, что им удалось заблокировать большинство кибератак, и предложили помощь компаниям, которые все же стали жертвами взлома.