Украина введет строгий карантин с 8 по 24 января

В Украине введут локдаун с 8 по 24 января из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их "Зимние каникулы ради безопасности"», — сказал Шмыгаль.

Как сообщил премьер-министр, на этот период запретят работу заведений общественного питания, кинотеатров, спортивных центов, театров и торгово-развлекательных комплексов. Все учебные заведения, кроме детских садов, также закроют на карантин.

В середине ноября в Украине ввели «карантин выходного дня». Работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров, а также ресторанов, кафе и развлекательных заведений запретили в выходные дни.

При этом правительство заявило, что готово предоставить помощь предпринимателям во время «карантина выходного дня» и выделить компенсацию части зарплат рабочих в связи с простоем.