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«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Реакция организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19
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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
Украина введет строгий карантин с 8 по 24 января
В Украине введут локдаун с 8 по 24 января из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
«Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их "Зимние каникулы ради безопасности"», — сказал Шмыгаль.
Как сообщил премьер-министр, на этот период запретят работу заведений общественного питания, кинотеатров, спортивных центов, театров и торгово-развлекательных комплексов. Все учебные заведения, кроме детских садов, также закроют на карантин.
В середине ноября в Украине ввели «карантин выходного дня». Работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров, а также ресторанов, кафе и развлекательных заведений запретили в выходные дни.
При этом правительство заявило, что готово предоставить помощь предпринимателям во время «карантина выходного дня» и выделить компенсацию части зарплат рабочих в связи с простоем.
Теги:sf, коронавирус, локдаун, карантин, украина
Мэрия объяснила утечку личных данных москвичей «человеческим фактором». Базы больных COVID-19 загружали в чаты телеграма
Власти Москвы подтвердили утечку персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко.
Однако взломов и «какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем» властей Москвы не было, утверждает он. «Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам», — заявил Лысенко, добавив, что проверка еще продолжается и что по ее результатам будут приняты меры.
О том, что произошел «слив» данных жителей столицы, которые переболели коронавирусом, ранее сообщала Readovka. Издание утверждало, что обнаружило ссылки на рабочие телеграм-чаты московских больниц и станций скорой помощи, в которых нашлись онлайн-документы со списком переболевших COVID-19.
По словам Readovka, им стали доступны данные 300 тыс. больных; среди них — ФИО, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о течении болезни и заборах анализов. Помимо этого, издание утверждало, что в сеть утекли данные о серверах 1С и ключи для подключения к системе учета коронавирусных больных.
Впрочем, сразу после публикации этой информации Readovka заявила, что телеграм-чаты начали удалять, а вместе с ним и ссылки на онлайн-документы.
«Медуза» также заявила, что обнаружила доступный телеграм-чат больницы в Коммунарке. Там изданию удалось найти таблицу со списком пациентов, выписанных из больницы с 17 марта по 25 ноября, в документе содержались имена и персональные данные более шести тысяч человек, утверждает «Медуза».