Мэрия объяснила утечку личных данных москвичей «человеческим фактором». Базы больных COVID-19 загружали в чаты телеграма

Власти Москвы подтвердили утечку персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко.

Однако взломов и «какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем» властей Москвы не было, утверждает он. «Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам», — заявил Лысенко, добавив, что проверка еще продолжается и что по ее результатам будут приняты меры.

О том, что произошел «слив» данных жителей столицы, которые переболели коронавирусом, ранее сообщала Readovka. Издание утверждало, что обнаружило ссылки на рабочие телеграм-чаты московских больниц и станций скорой помощи, в которых нашлись онлайн-документы со списком переболевших COVID-19.

По словам Readovka, им стали доступны данные 300 тыс. больных; среди них — ФИО, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о течении болезни и заборах анализов. Помимо этого, издание утверждало, что в сеть утекли данные о серверах 1С и ключи для подключения к системе учета коронавирусных больных.

Впрочем, сразу после публикации этой информации Readovka заявила, что телеграм-чаты начали удалять, а вместе с ним и ссылки на онлайн-документы.

«Медуза» также заявила, что обнаружила доступный телеграм-чат больницы в Коммунарке. Там изданию удалось найти таблицу со списком пациентов, выписанных из больницы с 17 марта по 25 ноября, в документе содержались имена и персональные данные более шести тысяч человек, утверждает «Медуза».