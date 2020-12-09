«Навальный», «поправки в Конституцию» и «как освятить кулич дома»: команда Google Россия назвала самые частые запросы 2020 года

Политик Алексей Навальный, актер Михаил Ефремов и Александр Лукашенко оказались в списке людей, больше других интересовавших россиян в 2020 году. Такую статистику представила команда Google Россия в традиционном отчете «Год в Поиске», который посвящен главным героям, трендам и событиям 2020 года на основе поисковых запросов.

Среди других известных персон, попавших в этот перечень — кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Джо Байден, заявивший о трансгендерном переходе актер Эллиот Пейдж (ранее Эллен Пейдж), лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и скончавшиеся в этом году Шон Коннери, Диего Марадона, Борис Клюев и Михаил Жванецкий.

В категории «события года» россиян больше всего интересовали коронавирус, выборы в США, поправки в Конституцию и бубонная чума. В рейтинге «Как...» в десятке самых популярных — «сшить маску»,«получить пропуск», «вернуть обоняние» и «освятить кулич дома». Google отмечает, что в последний год исторического максимума достигло число запросов о бессоннице .

В 2020 году резко выросло количество запросов куда поехать в России. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Тула, Тверь, Нижний Новгород и Калининград. Главные события уходящего года авторы проекта собрали в традиционном видео «Год в поиске». В этом году кадры сопровождались песней Максима Дунаевского «Ветер перемен».