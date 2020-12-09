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№ 136 от 9 декабря 2020

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«Навальный», «поправки в Конституцию» и «как освятить кулич дома»: команда Google Россия назвала самые частые запросы 2020 года

Общество14

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Политик Алексей Навальный, актер Михаил Ефремов и Александр Лукашенко оказались в списке людей, больше других интересовавших россиян в 2020 году. Такую статистику представила команда Google Россия в традиционном отчете «Год в Поиске», который посвящен главным героям, трендам и событиям 2020 года на основе поисковых запросов. 

Среди других известных персон, попавших в этот перечень — кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Джо Байден, заявивший о трансгендерном переходе актер Эллиот Пейдж (ранее Эллен Пейдж), лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и скончавшиеся в этом году Шон Коннери, Диего Марадона, Борис Клюев и Михаил Жванецкий. 

В категории «события года» россиян больше всего интересовали коронавирус, выборы в США, поправки в Конституцию и бубонная чума. В рейтинге «Как...» в десятке самых популярных — «сшить маску»,«получить пропуск», «вернуть обоняние» и «освятить кулич дома». Google отмечает, что в последний год исторического максимума достигло число запросов о бессоннице . 

В 2020 году резко выросло количество запросов куда поехать в России. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Тула, Тверь, Нижний Новгород и Калининград. Главные события уходящего года авторы проекта собрали в традиционном видео «Год в поиске». В этом году кадры сопровождались песней Максима Дунаевского «Ветер перемен». 

Теги:
sn, 2020, итоги, гугл
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