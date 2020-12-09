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«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Реакция организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19

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№ 136 от 9 декабря 2020

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Британское ведомство: вакцину Pfizer не следует использовать аллергикам

Общество236

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Регулирующие органы в области здравоохранения Великобритании предупредили граждан, подверженных «существенным» аллергическим реакциям, что им не следует использовать для вакцинации от COVID-19 препарат производства Pfizer и BioNTech. Об этом пишет Sky News.

Накануне два сотрудника Национальной службы здравоохранения столкнулись с симптомами анафилактического шока после первого укола вакцины. При этом у обоих в анамнезе есть сильная аллергия, из-за которой им приходилось носить с собой дозу адреналина. 

В настоящее время здоровью сотрудников ничего не угрожает. Они были в числе тысячи британцев, которые первыми в стране получили вакцину.

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила массовое использование вакцины от коронавируса, разработанной американским концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Страна заказала 40 миллионов доз препарата. 

По данным разработчиков, эффективность вакцины составляет 95%. Одному человеку необходимо ввести две дозы с разницей в три недели. В первую очередь в Великобритании будут вакцинировать пожилых людей и медработников.

Клинические испытания третьей фазы вакцины Pfizer начались 27 июля. Новый препарат — это РНК-вакцина, работающая на основе фрагмента генома коронавируса, который помещается в защитную оболочку, попадает в организм человека при вакцинации и вызывает иммунный ответ.

Теги:
великобритания, sf, pfizer, вакцина
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