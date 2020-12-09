Посла Молдовы в России отозвали после скандала с контрабандой анаболиков в автобусе посольства

Посол Молдовы в России Андрей Негуца отозван после скандала с контрабандой анаболиков в микроавтобусе посольства. Такое решение, как сообщает ТАСС, было принято на заседании правительства республики.

«Конечно, этот решение стало следствием произошедшего», — заявила премьер-министр Ион Кику. Она добавила, что посол «несет ответственность за это».

О том, что на молдавско-украинской границе задержали автомобиль посольства Молдовы в России, который попытался вывезти крупную партию анаболитиков, стало известно 6 декабря.

Продукцию обнаружили в грузовом отсеке микроавтобуса с номерами, которые свидетельствовали о его принадлежности к дипломатическому корпусу. Машина попыталась пересечь границу через таможенный пост Паланка.