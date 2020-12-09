Роспотребнадзор в Петербурге приостановил работу кинотеатра «Англетер» перед показом фильмов в рамках фестиваля «Артдокфест»

Роспотребнадзор в Петербурге приостановил работу кинотеатра «Англетер». На сообщение представителей кинотеатра во «ВКонтакте» обратила внимание «Медиазона».

«К сожалению, по решению Роспотребнадзора деятельность Кино&Театра в Англетере временно приостановлена, не смотря на то, что безопасность и здоровье наших гостей, соблюдение всех норм, ограничений и требований были и остаются приоритетом нашей операционной деятельности», — говорится в сообщении кинотеатра. Там не уточнили, какие нарушение нашли сотрудники Роспотребнадзора.

Издание «Фонтанка» сообщало, что Международный фестиваль документального кино «Артдокфест», а точнее та часть, которую не перенесли на весну из-за COVID-19, остался без площадки в Петербурге из-за проверки Роспотребнадзором кинотеатра «Англетер». Куратор программ «Артдокфеста» Тамара Ларина заявила, что с фестивалем такие меры не связаны.

О том, что показы документального кино отменили за несколько часов до начала, на своей странице в фейсбуке сообщил президент «Артдокфеста» Виталий Манский. По его словам, в урезанной программе фестиваля осталось четыре фильма, а в самом кинотеатре «Англетер» был намечен показ литовского фильма «Прыжок». В среду 9 декабря Манский собирался представлять свою картину «Горбачев. Рай» о первом президенте СССР, премьера которой состоялась в Москве 3 декабря.

Накануне силовики в Петербурге провели ночной рейд по барам для проверки соблюдения коронавирусных ограничений. По итогам проверки силовики выявили три заведения, где нашли нарушения законодательства «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». У заведений изъяли документы, электронные носители информации и «другие предметы, представляющие интерес для следствия».