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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
Роспотребнадзор в Петербурге приостановил работу кинотеатра «Англетер» перед показом фильмов в рамках фестиваля «Артдокфест»
Роспотребнадзор в Петербурге приостановил работу кинотеатра «Англетер». На сообщение представителей кинотеатра во «ВКонтакте» обратила внимание «Медиазона».
«К сожалению, по решению Роспотребнадзора деятельность Кино&Театра в Англетере временно приостановлена, не смотря на то, что безопасность и здоровье наших гостей, соблюдение всех норм, ограничений и требований были и остаются приоритетом нашей операционной деятельности», — говорится в сообщении кинотеатра. Там не уточнили, какие нарушение нашли сотрудники Роспотребнадзора.
Издание «Фонтанка» сообщало, что Международный фестиваль документального кино «Артдокфест», а точнее та часть, которую не перенесли на весну из-за COVID-19, остался без площадки в Петербурге из-за проверки Роспотребнадзором кинотеатра «Англетер». Куратор программ «Артдокфеста» Тамара Ларина заявила, что с фестивалем такие меры не связаны.
О том, что показы документального кино отменили за несколько часов до начала, на своей странице в фейсбуке сообщил президент «Артдокфеста» Виталий Манский. По его словам, в урезанной программе фестиваля осталось четыре фильма, а в самом кинотеатре «Англетер» был намечен показ литовского фильма «Прыжок». В среду 9 декабря Манский собирался представлять свою картину «Горбачев. Рай» о первом президенте СССР, премьера которой состоялась в Москве 3 декабря.
Накануне силовики в Петербурге провели ночной рейд по барам для проверки соблюдения коронавирусных ограничений. По итогам проверки силовики выявили три заведения, где нашли нарушения законодательства «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». У заведений изъяли документы, электронные носители информации и «другие предметы, представляющие интерес для следствия».