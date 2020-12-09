Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Реакция организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 136 от 9 декабря 2020

Читать номер

ФСБ отчиталась о задержании в Туле 18-летнего юноши, планировавшего нападение на учебное заведение 

Общество23

23
 

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Туле 18-летнего юношу. Силовики утверждают, что он планировал нападение на учебное заведение, передает ТАСС. 

У молодого человека сотрудники спецслужбы изъяли обрез охотничьего ружья и материалы об аналогичных преступлениях. 

Тем временем региональное управление МВД по Тульской области возбудило уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. (ст. 222 УК). Сейчас правоохранители решают вопрос о дополнительной квалификации действий задержанного в связи с планируемым нападением. 

За последний год в разных регионах России произошло сразу несколько громких задержаний подростков: по версии силовиков, они планировали устроить теракты в зданиях школ или правоохранительных органов. Спецслужбы стали активно отчитываться о предотвращении таких нападений с 2018 года — после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, где в результате атаки 18-летнего студента погибли более 20 человек. 

За последние несколько месяцев поводом для преследования молодых людей и подростков становилась подписка на страничку в «ВКонтакте» о расстреле в американской школе «Колумбайн» или планы взорвать виртуальное здание ФСБ в игре Minecraft. 

Теги:
sn, школа, подростки, фсб
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera