ФСБ отчиталась о задержании в Туле 18-летнего юноши, планировавшего нападение на учебное заведение 

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Туле 18-летнего юношу. Силовики утверждают, что он планировал нападение на учебное заведение, передает ТАСС.

У молодого человека сотрудники спецслужбы изъяли обрез охотничьего ружья и материалы об аналогичных преступлениях.

Тем временем региональное управление МВД по Тульской области возбудило уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. (ст. 222 УК). Сейчас правоохранители решают вопрос о дополнительной квалификации действий задержанного в связи с планируемым нападением.

За последний год в разных регионах России произошло сразу несколько громких задержаний подростков: по версии силовиков, они планировали устроить теракты в зданиях школ или правоохранительных органов. Спецслужбы стали активно отчитываться о предотвращении таких нападений с 2018 года — после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, где в результате атаки 18-летнего студента погибли более 20 человек.

За последние несколько месяцев поводом для преследования молодых людей и подростков становилась подписка на страничку в «ВКонтакте» о расстреле в американской школе «Колумбайн» или планы взорвать виртуальное здание ФСБ в игре Minecraft.