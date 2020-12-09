Прокуратура в Оренбурге через суд потребовала признать запрещенным объявление о продаже пекинской капусты из Польши

Оренбургская транспортная прокуратура через суд требует признать запрещенной информацию о продаже пекинской капусты из Польши. Об этом сообщается на сайте центра защиты прав СМИ.

Объявление в 2013 году опубликовал пользователь на сайте Agrobook.ru (принадлежит издательскому дому «Крестьянин»). Силовики посчитали, что эта информация «вводит в заблуждение неопределенный круг лиц относительно возможности и допустимости приобретения капусты пекинской происхождения Польша».

«Общественная опасность деяния состоит в том, что продажа на территории Российской Федерации овощей, страной происхождения которых является Польша, в нарушение существующих запретов и ограничений,

создает угрозу интересам и безопасности Российской Федерации», — говорится в иске прокуратуры.

«Мы все свои продукты делаем в Ростове-на-Дону, это, конечно добавляет ситуации абсурда. До Оренбурга почти 2000 километров», — заявила владелец сайта Ирина Самохина. По ее словам, прокуратура требует внести Agrobook.ru в реестр запрещенных сайтов. Рассмотрение иска назначили на 9 декабря.

По словам юриста Екатерины Шмыгиной, о том, что на сайте опубликовали это объявление, владелец портала узнала только после того, как была привлечена к участию в деле. «Сразу же объявление было удалено, потому что вряд ли оно имеет какую-то ценность, особенно учитывая, что разместившая его организация прекратила свое существование (в 2018 году — ред.)», — заявила юрист.

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о введении продовольственного эмбарго — под запрет попали в том числе и ввоз мяса, молочной продукции, рыбы, овощей и фруктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Норвегии и других государств. Летом 2018 года Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 26 тонн подобной продукции.