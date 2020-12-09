The Bell: банк друга Путина зарабатывает на комиссиях за оплату ЖКУ не менее двух миллиардов рублей ежегодно 

Банк «Россия», основным акционером которого является предприниматель Юрий Ковальчук, зарабатывает на комиссиях за оплату коммунальных услуг не менее двух миллиардов рублей в год. Об этом говорится в совместном расследовании The Bell и «Проекта».

Журналисты изданий выяснили, что через банк проходят почти все платежи за газ, а также платежи за ЖКУ жителей Москвы, Подмосковья, Белгорода, Ростова, Воронежа, Нижнего Новгорода, Волгограда, Смоленска. Также «Россия» принимает платежи за присоединение к электросетям в Крыму. За все эти операции кредитная организация установила комиссию — от 1% в Крыму до 2,5% в Белгородской области. В этом регионе «Россия» — единственный расчетный банк по ЖКУ. The Bell отмечает, что это выше среднего показателя, который в стране составляет 0,4%.

Больше всего денег «России» приносит Москва и область. И хотя банку принадлежит почти четверть компании «Мосэнергосбыт» за оплату электричества, он также берет комиссию: 0,45% — в столице, 0,8% — в области. На этом банк мог заработать около 800 млн рублей в год, утверждает собеседник издания.

Большинство компаний — поставщиков электроэнергии, воды и прочих коммунальных услуг — входят в группу «Интер РАО». Ее возглавляет сын Юрия Ковальчука Борис.

Как утверждает The Bell, в следующем году структуры, близкие к Ковальчуку и его семье, планируют получить под свой контроль весь коммунальный рынок Санкт-Петербурга через приватизацию центра «Жилищное хозяйство», который занимается начислениями. Через него проходит около 1,5 млн платежей на сумму около 70 млрд рублей в год.

Председатель совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук в 1996 году вместе с Владимиром Путиным стал соучредителем дачного кооператива «Озеро», а в 2000 году возглавил центр стратегических разработок «Северо-Запад». Его называют давним другом российского президента.