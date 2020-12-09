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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
В Таганроге возбудили дело о краже оборудования из «самолета Судного дня»
Следственное управление УМВД России в Таганроге возбудило уголовное дело по статье о краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК) из-за хищения имущества из самолета ИЛ-80, находящегося на аэродроме. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по Ростовской области.
В ведомстве заявили, что из «самолета Судного дня» похитили имущество на сумму более миллиона рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщили в МВД.
О том, что в Таганроге вскрыли люк одного из секретных самолетов Ил-80, стало известно 7 декабря. Источник «Интерфакса» тогда утверждал, что самолет находится на плановом ремонте в Таганроге и что с воздушного судна пропали 39 блоков и пять плат радиостанций.
Источник «Новой газеты» также уточнил, что «самолет Судного дня» находился в ангаре на аэродроме Таганрог-Южный — это ведомственный аэродром завода, который тщательно охраняется.
Самолет Ил-80 также известен как «самолет Судного дня» или «воздушный командный пункт». С 1987 года выпустили только четыре таких лайнера. Ил-80 предназначен для эвакуации государственного руководства в случае опасности. В частности, Ил-80 в случае войны должен принять на борт высшее военное руководство и обеспечить бесперебойное управление Вооруженными силами России.