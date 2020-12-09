Рэпера MC Belek назначили первым заместителем министра экономики Тывы 

Заместителем министра экономики Тывы стал Белек Анай-оол. На этом посту он будет курировать развитие промышленности и деятельность по стратегическому планированию и анализу социально-экономического развития региона, сообщает «Тайга.Инфо»

Как уточняет издание со ссылкой на источник, новый замминистра — диджей и рэпер, выступающий под псевдонимом MC Belek. Анонимный телеграм-канал Tuva Ulus отмечает, что Анай-оол может быть родным племянником главы республики Тывы Шолбана Кара-оола и сыном директора территориального фонда медицинского страхования Веры Анай-оол.

Анай-оол закончил Красноярский техникум информатики и вычислительной техники, а затем получил диплом Российского государственного социального университета по специальности «Финансы и кредит. Банковское дело». Он работал секретарем-референтом в республиканской больнице, а до недавнего времени — в тувинском филиале «Россельхозбанка».

Когда MC Belek начал свою карьеру исполнителя, неизвестно. В YouTube опубликовано несколько видеозаписей с концертов рэпера; а группа его поклонников во «ВКонтакте» появилась в 2008 году. В одной из его композиций — «Кто, если не мы» — есть такие строчки: «Кто, если не мы, встретит рассвет Тувы, кто, если не мы, возьмется за будущее Тувы».