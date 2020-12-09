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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
Рэпера MC Belek назначили первым заместителем министра экономики Тывы
Заместителем министра экономики Тывы стал Белек Анай-оол. На этом посту он будет курировать развитие промышленности и деятельность по стратегическому планированию и анализу социально-экономического развития региона, сообщает «Тайга.Инфо»
Как уточняет издание со ссылкой на источник, новый замминистра — диджей и рэпер, выступающий под псевдонимом MC Belek. Анонимный телеграм-канал Tuva Ulus отмечает, что Анай-оол может быть родным племянником главы республики Тывы Шолбана Кара-оола и сыном директора территориального фонда медицинского страхования Веры Анай-оол.
Анай-оол закончил Красноярский техникум информатики и вычислительной техники, а затем получил диплом Российского государственного социального университета по специальности «Финансы и кредит. Банковское дело». Он работал секретарем-референтом в республиканской больнице, а до недавнего времени — в тувинском филиале «Россельхозбанка».
Когда MC Belek начал свою карьеру исполнителя, неизвестно. В YouTube опубликовано несколько видеозаписей с концертов рэпера; а группа его поклонников во «ВКонтакте» появилась в 2008 году. В одной из его композиций — «Кто, если не мы» — есть такие строчки: «Кто, если не мы, встретит рассвет Тувы, кто, если не мы, возьмется за будущее Тувы».
Силовики в Петербурге провели ночной рейд по барам после публикации карты заведений, выступающих против коронавирусных ограничений
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитетом по контролю за имуществом города провели ночной рейд по барам для проверки соблюдения коронавирусных ограничений. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
По итогам проверки силовики выявили три заведения, где нашли нарушения законодательства «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». У заведений изъяли документы, электронные носители информации и «другие предметы, представляющие интерес для следствия».
Накануне предприниматели Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления» заведений общепита для борьбы с ограничениями, введенными в городе на фоне распространения коронавируса. На ней отмечаются бары и рестораны, которые не планируют соблюдать предписания властей о работе в новогодние праздники.
В администрации губернатора Санкт-Петербурга подобные инициативы назвали «риторической драматизацией». Согласно постановлению губернатора города Александра Беглова, заведения общепита должны быть закрыты в новогодние праздники — с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января рестораны и бары смогут работать лишь до 7 часов вечера.