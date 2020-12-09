Силовики в Петербурге провели ночной рейд по барам после публикации карты заведений, выступающих против коронавирусных ограничений

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитетом по контролю за имуществом города провели ночной рейд по барам для проверки соблюдения коронавирусных ограничений. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По итогам проверки силовики выявили три заведения, где нашли нарушения законодательства «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». У заведений изъяли документы, электронные носители информации и «другие предметы, представляющие интерес для следствия».

Накануне предприниматели Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления» заведений общепита для борьбы с ограничениями, введенными в городе на фоне распространения коронавируса. На ней отмечаются бары и рестораны, которые не планируют соблюдать предписания властей о работе в новогодние праздники.

В администрации губернатора Санкт-Петербурга подобные инициативы назвали «риторической драматизацией». Согласно постановлению губернатора города Александра Беглова, заведения общепита должны быть закрыты в новогодние праздники — с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января рестораны и бары смогут работать лишь до 7 часов вечера.