В России за сутки выявили еще 26190 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 26190 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 8 декабря, за сутки во всей стране выявили 26097 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 2 541 199. В Москве за последний день выявили 5145 новых заболевших COVID-19 — число регистраций новых случаев коронавирусной инфекции вновь уменьшилось.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3761 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 1372, это максимум за все время пандемии в регионе. В Нижегородской области зарегистрировали 494 новых случаев COVID, в Архангельской области — 396.

За сутки непосредственно от коронавируса умерли 559 человек, за все время пандемии в России скончались 44 718 пациентов с COVID-19.

Оперштаб также сообщил, что проводит проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в январе возможен новый всплеск заболеваемости COVID-19, если люди не будут соблюдать меры предосторожности — использовать маски и помнить об социальной дистанции — во время новогодних каникул.

«Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», — уверил он.