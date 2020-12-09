«Ъ»: СК выявил хищения на 680 млн рублей и возбудил дело о мошенничестве из-за закупок одежды для Росгвардии по завышенным ценам

Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) из-за закупок обмундирования по завышенным ценам для Росгвардии в 2017–2019 годах. Об этом сообщают «Коммерсант» и «Интерфакс» со ссылками на источники в силовых структурах.

После создания Росгвардии (2016 год) предлагалось проводить закупки для ведомства в рамках открытых конкурсов. Как уточняет «Ъ», назначенный первым заместителем главы Росгвардии Сергей Меликов — он сейчас является и. о. главы Дагестана — и заместитель директора по тыловым вопросам Сергей Милейко смогли обойти это ограничение, и единственным поставщиком обмундирования и инвентаря стала уфимская компания «Спецшвейснаб».

За три года эта компания получила 134 контракта на общую сумму 3 млрд 643 млн рублей, говорит «Ъ». Перчатки стоимостью 580 рублей приобретались за 720 рублей, поясные ремни — за 600 вместо 395; на одних футболках и поясах, по данным «Коммерсанта», весьма низкого качества ведомство потеряло около 86 млн рублей, а общий ущерб составил 676 млн рублей. «Интерфакс» сумму поставок и ушерба не приводит.

Сейчас следователи изучают всю документацию, связанную с поставками, и проверяют соотношение цен. Однако в деле пока нет ни подозреваемых, ни обвиняемых, но в материалах есть явка с повинной гендиректора компании, поставлявшей одежду, уточняют издания.

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В октябре этого года, по данным «Ъ», ТАСС и «Интерфакс», бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко задержали по делу об особо крупном мошенничестве. Жена Милейко, по данным следствия, незаконно получила нежилое помещение в доме для военнослужащих, где открыла парикмахерскую. «Ъ» и РБК отмечали, что генерала проверяют и на причастность к махинациям с контрактами на поставку обмундирования в Росгвардию.

Летом 2019 года первый заместитель главы Росгвардии Виктора Золотова генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, подали рапорты об отставке. Как тогда писал «Ъ», уход генералов был связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии: Меликов пытался отстоять Милейко, а когда из этого ничего не вышло, решил уйти вместе с ним.