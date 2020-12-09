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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
Байден объявил о выдвижении Ллойда Остина на должность главы Пентагона
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен назначить на должность главы Пентагона бывшего генерала Ллойда Остина. Об этом говорится в статье политика, опубликованной в The Atlantic.
Joe Biden announces retired general Lloyd Austin as Pentagon nominee pic.twitter.com/MwRxsJURCo— Public News DC (@PublicNewsDC) December 9, 2020
«Он сыграл решающую роль в возвращении 150 000 американских солдат домой с театра военных действий (из Ирака — ред.). Для этого требовалось нечто большее, чем просто умение и стратегия опытного солдата. Это потребовало от Остина дипломатии, умения выстраивать отношения с иракскими коллегами и партнерами в регионе», — отметил Байден, добавив, что Остин всегда представлял США «с честью и достоинством».
В 2013-2016 годах Остин руководил Центральным командованием Вооруженных сил Соединенных Штатов, в сферу ответственности которого входят в том числе Ближний Восток и Северная Африка. Четыре года назад он ушел в отставку. В случае утверждения Ллойд Остин станет первым афроамериканцем на посту министра обороны США.
Ранее Байден назвал и других будущих членов его кабинета. Так, на пост главы министерства финансов он предложил кандидатуру экс-главы ФРС Джанет Йеллен. Она может стать первой женщиной в истории США на этом посту. Согласно планам штаба Байдена женщина впервые займет и пост главы ЦРУ: эту должность кандидат от демократов предложил Эврил Хейнс.