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«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Реакция организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19
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№ 136 от 9 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 9 декабря. Коротко
Общество1 930
«Новая газета»редакция
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- За сутки в Москве скончались еще 75 пациентов с коронавирусом. Такую статистику приводит городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, число умерших в столице от COVID-19 выросло до 9571. Всего с начала пандемии в России инфекция унесла более 44 тысяч жизней.
- Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) начал расследование после приостановки матча «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) — «Истанбул Башакшехир». В ходе первого тайма игры, проходившей в Париже, футболисты покинули поле, обвинив в расизме арбитра из Румынии. Матч будет доигран сегодня вечером.
- Петербургский футбольный клуб «Зенит» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:2. Это пятое поражение сине-бело-голубых в ходе группового этапа этого турнира. Еще один матч — с итальянским «Лацио» — «Зенит» сыграл вничью.
- Побеждающий на выборах президента США Джо Байден объявил кандидата на должность главы Пентагона. Министром обороны он хочет назначить генерала Ллойда Остина. В случае утверждения он станет первым афроамериканцем на этом посту.
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Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на следующий год. Законопроект, который теперь должен согласовать Сенат, предполагает введение новых ограничений против газопровода «Северный поток-2»: санкции в отношении компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, и других предприятий, участвующих в строительстве. Всего на американское оборонное ведомство предполагается выделить 740 миллиардов долларов.
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