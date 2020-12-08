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№ 136 от 9 декабря 2020

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«Важные истории»: Николай Шамалов вышел из числа крупных акционеров банка «Россия» после развода его сына

Общество19

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Николай Шамалов, близкий знакомый президента Владимира Путина и отец Кирилла Шамалова, которого «Важные истории» назвали бывшим зятем российского лидера, в 2019 году вышел из числа крупных акционеров банка «Россия». Это обнаружило само издание.

Шамалов-старший перестал владеть почти всеми акциями после развода его сына. О расторжении брака стало известно в 2018 году. В феврале прошлого года у Шамалова-старшего было 9,643% акций «России». К концу года практически весь пакет его акций (9,343%) перешел дочерней компании банка ООО «СВК», следует из отчетности. 

Акционером банка «Россия» Николай Шамалов стал в 2004 году. Издание The Financial Times утверждало, что деньги у него появились от непрозрачной схемы поставок медоборудования, о которой сообщил Сергей Колесников, бывший бизнес-партнер Шамалова.

«Важные истории» отмечают, что «Россия» — так называемый «банк друзей Путина». Его основной владелец — бизнесмен и друг российского лидера Юрий Ковальчук. 

Накануне «Важные истории» выпустили расследование о стремительном обогащении Кирилла Шамалова. Журналисты смогли получить доступ к его переписке, обнаруженной в интернете австралийским хакером Троем Хантом в 2019 году. По информации «Важных историй», сразу после свадьбы Шамалова и Екатерины Тихоновой бизнесмен всего за 100 долларов приобрел 3,8% акций нефтехимической компании «Сибур» через офшорную фирму из Белиза. После развода он лишился акций. 

В самой организации столь низкую плату назвали «формальной частью сделки», которая предусматривала еще несколько условий. Одно из них — взятие на себя частей долга компании Themis Holdings, владевшей акциями «Сибура», и отказ от денежной компенсации, объяснили там. 

Теги:
важные истории, акции, банки, россия, em
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