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№ 135 от 7 декабря 2020

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Мосгорсуд обязал комбинат «Московский школьник» выплатить 50 тысяч рублей москвичке, дети которой отравились в детсаду

Общество5

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Мосгорсуд назначил 100 тысяч рублей компенсации москвичке Татьяне Литовкиной, двое детей которой в 2017 году отравились в детском саду при школе №1095. Об этом сообщила в твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Суд постановил взыскать со школы 50 тысяч рублей, и еще 50 тысяч — с компании «Московский школьник», которая поставляла еду. Ее связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Также суд обязал школу и «Московский школьник» выплатить Литовкиной по 2650 рублей судебных расходов.

Таким образом, Мосгорсуд отменил решение Бабушкинского суда Москвы, который в прошлом году отклонил иск.

Родители детсадовцев из Москвы рассказали в соцсетях о заражении детей кишечной инфекцией в декабре 2018 года. Роспотребнадзор тогда признал отравление 127 человек. Поставкой питания в детсады занимались связанные с Пригожиным ООО «Вито-1» и «Конкорд». По версии следствия, причиной заражения стал творог с предприятия в Липецкой области. Непосредственно об отравлении детей в детсаду при школе №1095 в конце 2017 года стало известно летом 2019 года.

Впоследствии Роспотребнадзор подтвердил, что «Московский школьник» и «Школьник ЮЗ», которые поставляли питание в столичные школы и детсады, как и «Конкорд» нарушили санитарное законодательство. Последняя компания выплатила штраф в 2 млн рублей. В отношении «Московского школьника» и «Школьника-ЮЗ» Арбитражный суд прекратил производства.

Теги:
компенсация, дети, отравление, москва, суды, em
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