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№ 135 от 7 декабря 2020

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Россиянку вышлют из Беларуси за негативные комментарии о силовиках в соцсети

Общество39

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Россиянку депортируют из Беларуси после отбытия административного ареста из-за видеозаписей и изображений в соцсети с негативными комментариями о силовиках. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе белорусского МВД. 

Там рассказали, что 24-летняя россиянка приехала в страну полтора года назад на заработки, у нее была регистрация на временное пребывание. МВД заявило, что девушка «активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, "гражданскую позицию"». 

«Общаясь с оперативниками, она призналась, что неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных Telegram-каналов», — утверждает белорусская милиция. 

Сейчас россиянка находится в центре изоляции правонарушителей, ее арестовали за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». В МВД добавили со слов самой задержанной, что она хотела бы остаться в стране, продолжить работу и создать семью. 

Массовые протесты в Беларуси начались в августе после голосования на президентских выборах. ЦИК страны заявил, что на них Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — лишь около 10%. Силовики жестко задерживают протестующих, многие задержанные рассказывали о применении к ним насилия. 

Теги:
депортация, протесты, комментарии, россияне, беларусь, em
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