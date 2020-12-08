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№ 135 от 7 декабря 2020Читать номер
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников
Общество952
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В возрасте 78 лет скончался последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников. Об этом РИА Новости сообщил руководитель аппарата «Клуба военачальников» Николай Дерябин.
Похороны, по словам Дерябина, пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.
Шапошников возглавлял министерство обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года.
После распада Советского Союза его назначили главнокомандующим Вооруженными силами СНГ, а в июне 1993 года он занял должность секретаря Совета безопасности России.
В 1995-1997 годы Шапошников был гендиректором «Аэрофлота», а в 1997-2004 годы работал помощником президента России по вопросам развития космоса и авиации.
Теги:sf
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