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№ 135 от 7 декабря 2020

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Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

Общество952

952
 

В возрасте 78 лет скончался последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников. Об этом РИА Новости сообщил руководитель аппарата «Клуба военачальников» Николай Дерябин.

Кавашкин Борис / ТАСС

Похороны, по словам Дерябина, пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Шапошников возглавлял министерство обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года.

После распада Советского Союза его назначили главнокомандующим Вооруженными силами СНГ, а в июне 1993 года он занял должность секретаря Совета безопасности России.

В 1995-1997 годы Шапошников был гендиректором «Аэрофлота», а в 1997-2004 годы работал помощником президента России по вопросам развития космоса и авиации.

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