Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий полицейским стрелять при угрозе нападения

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции. Это указано в карточке инициативы.

Предлагается разрешить полиции стрелять в человека, если тот приблизится к силовику, коснется его оружия или совершит «иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». Также законопроект предполагает норму, по которой «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия» при выполнении обязанностей, если поступок совершен «по основаниям» и в соответствии с законодательством.

Законопроект разрешает полицейским вскрывать транспорт граждан в ряде случаев, в том числе для спасения жизни людей, а также обеспечения безопасности «при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». В случае принятия документа силовики не будут нести ответственность за повреждения транспорта. При «необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц», а также угрозе жизни и здоровью полицейского или других граждан силовик сможет не представляться.

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема превышения полномочий полицией для России не является актуальной. «Превышение полномочий полицейскими — это тема, которая строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями. Но я не могу согласиться, что эта тема сейчас настолько остра в нашей стране», — сказал он, комментируя протесты в США, вспыхнувшие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после того, как полицейский душил его коленом.