Суд в Петербурге приговорил к условным срокам полицейских, подбрасывавших задержанным наркотики

Невский районный суд Петербурга приговорил к условным срокам экс-полицейских Максима Гулемпинченко, Анатолия Лебединского и Сергея Володченко по уголовным делам о подброшенным задержанным наркотикам. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города.

Володченко и Гулемпинченко получили шесть лет условно с испытательным сроком пять лет, Лебединский — три года условно с испытательным сроком в течение четырех лет. Первым двум экс-полицейским также на два года шесть месяцев запретили занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти.

Гулемпинченко и Володченко признали виновными в крупном вымогательстве, совершенном организованной группой (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК) и превышении полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Лебединского посчитали виновным только по первой статье. Все подсудимые признали вину.

Обвинение настаивало, что Гулемпинченко и Лебединский, будучи оперуполномоченными уголовного розыска отделения полиции №75, и сотрудник ОВД №1 Володченко летом прошлого года подошли к прохожему Л. Володченко предъявил ему «неустановленный документ», похожий на удостоверение, а Гулемпинченко провел личный досмотр и подбросил Л. Пакетик с порошком белого цвета, имитирующим наркотик. После этого полицейский достал пакет и заявил, что это наркотики.

Затем Володченко, Гулемпинченко и Лебединский под угрозой применения насилия заставили человека сесть в машину и потребовали от него 400 тысяч рублей, угрожая уголовным делом. Л. Передал им 396 тысяч, которые трое полицейских разделили между собой. Лебединский как минимум один раз ударил задержанного по лицу.

Помимо этого, Гулемпинченко и Володченко, узнав о возможном незаконном приобретении и хранении наркотического вещества женщиной К., подошли к ней и предложили ей пройти в автомобиль, на что она согласилась. Полицейские заставили женщину рассказать, где находилась «закладка», и отвезли ее в отделение полиции №70, где подложили ей прозрачный пакет с «метамфитамином». Его впоследствии изъял дежурный полицейский.

Обвинение также указывало, что Лебединский по заявлениям трех человек вынес незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Он все туда заведомо ложные сведения.