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«Я привился "Спутник V". Утром стало плохо». Реакция организма спецкора «Новой» на вакцину от COVID-19

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№ 135 от 7 декабря 2020

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Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить статью о распространении COVID-19 в учреждениях ФСИН

Общество27

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Роскомнадзор прислал «Медиазоне» уведомление с требованием удалить материал «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН». Об этом сообщило само издание. 

Роскомнадзор заявил, что в тексте есть «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений». По его мнению, там содержатся данные о «неконтролируемом распространении инфекции COVID-19 в УИС и недостаточных мерах, принимаемых ведомством для предупреждения заболеваемости» среди людей в местах лишения свободы, а также о попытках ФСИН скрыть реальные данные о заболевших и умерших от COVID-19. 

Какие именно фрагменты текста вызвали претензии Роскомнадзора, не уточняется. 

Текст о коронавирусе в системе ФСИН был опубликован 16 ноября. В нем отмечается, что, на тот момент, по официальным данным ФСИН, COVID-19 заразились всего 1,6 тысячи заключенных по всей России, а умер от инфекции один человек, но правозащитники считают, что заболевших гораздо больше. 

В тексте утверждается, что самое масштабное распространение COVID-19 было в тюрьмах Сибири и Урала летом. Первые неподтвержденные смерти от инфекции, предположительно, связанные с пандемией, согласно статье, были в местах лишения свободы в Брянске, Подмосковье и Ярославской области. 

Теги:
em, коронавирус, фсин, медиазона, роскомнадзор
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