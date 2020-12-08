Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить статью о распространении COVID-19 в учреждениях ФСИН

Роскомнадзор прислал «Медиазоне» уведомление с требованием удалить материал «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН». Об этом сообщило само издание.

Роскомнадзор заявил, что в тексте есть «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений». По его мнению, там содержатся данные о «неконтролируемом распространении инфекции COVID-19 в УИС и недостаточных мерах, принимаемых ведомством для предупреждения заболеваемости» среди людей в местах лишения свободы, а также о попытках ФСИН скрыть реальные данные о заболевших и умерших от COVID-19.

Какие именно фрагменты текста вызвали претензии Роскомнадзора, не уточняется.

Текст о коронавирусе в системе ФСИН был опубликован 16 ноября. В нем отмечается, что, на тот момент, по официальным данным ФСИН, COVID-19 заразились всего 1,6 тысячи заключенных по всей России, а умер от инфекции один человек, но правозащитники считают, что заболевших гораздо больше.

В тексте утверждается, что самое масштабное распространение COVID-19 было в тюрьмах Сибири и Урала летом. Первые неподтвержденные смерти от инфекции, предположительно, связанные с пандемией, согласно статье, были в местах лишения свободы в Брянске, Подмосковье и Ярославской области.