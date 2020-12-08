Московские власти потратят около 60 млн рублей на распознавание людей по силуэтам

Власти Москвы потратят почти 59,9 млн рублей на добавление к столичной системе видеонаблюдения функции, позволяющей распознавать людей по силуэтам. Соответствующие тендеры АО «Электронная Москва», принадлежащего департаменту имущества, обнаружило «МБХ медиа».

Всего объявлена два аукциона: на поставку ПО «Видеодетектор для поиска силуэтов людей в кадре» и для «хранения и обработки данных силуэтов людей». Стоимость первого — 29 млн 990 тысяч рублей, второго — 29 млн 909 тысяч.

В документах говорится, что система должна будет одновременно обрабатывать не менее 30 тысяч потоков видеоданных с камер видеонаблюдения и с записей архива. Также у системы должны быть «возможность детектирования силуэтов людей на фотоизображениях», в том числе в форматах PNG и JPEG.

В техзадании сказано о двух вариантах объемов базы данных. Первый предусматривает объем не менее 4 петабайт (4096 терабайт), а количество информации о событиях обнаружения силуэтов – не менее 6 млрд. Второй вариант предполагает базу объемом не менее 15 петабайт (15 360 терабайт) и количество данных — не менее 24 млрд.

«Данный функционал предназначен для работы правоохранительных органов, — сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы. — Он позволит облегчить обработку видеоархивов: с помощью данного модуля в рамках расследования правонарушений можно будет искать только "полезные" участки архивного видео, на которых присутствовали люди».

Система видеонаблюдения в Москве появилась в 2013 году. Прошлой весной столичные власти стали обсуждать установку в столице камер с функцией распознавания лиц. Этой весной, когда в Москве действовал режим самоизоляции, ее использовали в том числе для выявления нарушителей, граждане получили десятки тысяч штрафов, в некоторых случаях — по ошибке.