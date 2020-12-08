Адвокаты «кубанского каннибала» Бакшеева рассказали о ранах и следах от побоев на его трупе. В полиции это отрицают

На теле Дмитрия Бакшеева, скончавшегося в феврале 2020 года в межобластной туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону, обнаружили многочисленные повреждения. Об этом «Новой газете» рассказали адвокаты Юлия Федотова и Алексей Аванесян.

По словам представителей защиты, им удалось сделать снимки трупа перед похоронами (фотографии имеются в распоряжении «Новой газеты») и зафиксировать повреждения.

Аванесян рассказал, что им удалось сделать фотографии, несмотря на то, что труп хоронили в закрытом гробу из-за риска заражения (официальная причина смерти — туберкулез).

«Те повреждения, которые на нем (на трупе — ред.) есть, трудно было не заметить — они явно были нанесены при жизни, потому что это синяки. Они все расположены на передней части тела», — поделился Аванесян.

Федотова рассказала, что в СК по Октябрьскому району с правозащитниками «играют в стандартный процессуальный футбол», объяснив, что каждый раз в заявлении отказывают, и каждый раз она этот отказ обжалует.

«Последнее, что мы получили — это постановление об отказе возбуждения дела 9 октября, где впервые упоминается о проведении судебно-медицинского исследования трупа Бакшиева 19 февраля, в соответствии с которым повреждений на теле не обнаружено», — сообщила Федотова.

28 июня 2019 года суд в Краснодаре приговорил Бакшеева к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве местной жительницы Елены Вахрушевой и надругательстве над ее телом. Жену Бакшеева Наталью суд приговорил к 10 годам колонии за подстрекательство к убийству.

По версии следствия, в сентябре 2017 года Бакшеев по просьбе жены убил их знакомую Вахрушеву, расчленил тело, унеся некоторые части трупа домой, и сделал селфи с некоторыми фрагментами. Защита настаивала, что Бакшеев просто подобрал мешки на пустыре, не зная, что в них находится расчлененное тело.

Защита указывала на многочисленные нестыковки в деле: например, по версии следствия, Вахрушева была убита двумя ударами ножа в сердце, но сердца следователи не нашли, а на теле убитой не было проникающих ножевых ранений.

После задержания Дмитрия и Натальи Бакшеевых ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали, что они употребляли в пищу человеческое мясо. Из-за этого семью прозвали «кубанскими каннибалами». Однако никаких официальных обвинений в каннибализме Бакшеевым не предъявляли.