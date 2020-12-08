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№ 135 от 7 декабря 2020

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Путин одобрил наказание за «отчуждение» территорий России и ввел приоритет Конституции над международными договорами

Политика131

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Президент Владимир Путин подписал законы, предусматривающие лишение свободы за «отчуждение» российских территорий и административную ответственность за призывы к этому. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Уголовный кодекс дополняется новой статьей «Нарушение территориальной целостности». Наказание по ней — от шести до десяти лет лишения свободы. Действие данной статьи не будет распространяться на делимитацию, демаркацию и редемаркацию границ России с сопредельными государствами.

Административная ответственность будет предусматривать штрафы. Если призыв к «отчуждению» российских территорий был озвучен впервые, то он составит от 30 тысяч до 60 тысяч рублей для граждан, от 60 тысяч до 100 тысяч рублей — для должностных лиц и от 200 тысяч до 300 тысяч рублей — для юридических.

Российский лидер подписал сегодня и законы, устанавливающие приоритет Конституции над международными соглашениями. Согласно им, в частности, «не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации».

Путин также подписал сегодня законы об удаленной работе, Госсовете, заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года и ряд других.

Законы об ответственности за «отчуждение» территорий и о приоритете Конституции над международными договорами появились в рамках поправок, внесенных в Конституцию, голосование по которым прошло с 25 июня по 1 июля. Изменения, в том числе об «обнулении» президентских сроков президента России Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу в июле после подписания указа.

Теги:
законы, путин, em
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