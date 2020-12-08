Один из руководителей «Победы» лишился должности после акции в небе в поддержку Дзюбы

Совет директоров лоукостера «Победа» объявил выговор гендиректору компании Андрею Калмыкову и уволил одного из его заместителей после того, как самолет совершил полет в поддержку футболиста «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщили источники РБК и «Ведомости».

Какой именно заместитель Калмыкова был уволен, не уточняется. В пресс-службе группы «Аэрофлот», куда входит «Победа», подтвердили эту информацию, но от дальнейших комментариев отказались.

11 ноября, через несколько дней после публикации личного видео футболиста «Зенита», пилот рейса «Победы» Москва-Екатеринбург пролетел над Нефтекамском по траектории, похожей на фаллический символ. Из-за этого самолет со 102 пассажирами на борту прибыл в екатеринбургский аэропорт, опоздав на 32 минуты.

Комментируя инцидент в «Победе» предположили, что пилоты таким образом выразили поддержку Дзюбе и «показали свое отношение к его травле». «Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолет», — заявили в компании.

Росавиация начала проверку из-за отклонения от утвержденного плана полета рейса «Победы», по результатам которой выявила, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета. Кроме того, комиссия посоветовала «Аэрофлоту» «рассмотреть вопрос о соответствии руководства ООО «Авиакомпания «Победа» занимаемой должности»

В начале ноября в интернете появилось видео сексуализированного характера с участием Дзюбы. Из-за этого главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов решил не вызывать футболиста в национальную команду на ноябрьские матчи, а «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки.