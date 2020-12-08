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№ 135 от 7 декабря 2020Читать номер
Для экс-президента Франции Николя Саркози обвинение запросило 4 года заключения, из них 2 — условно
Юрий Сафроновобозреватель «Новой», журналист RFI, Париж
Прокуратура попросила суд приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, по так называемому «делу о прослушках». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из Парижского дворца правосудия.
Экс-президент Франции Николя Саркози покидает зал суда после того, как прокуратура потребовала приговорить его к 4 годам (из них 2 — условно).— Новая Газета (@novaya_gazeta) December 8, 2020
⁰Видео: Юрий Сафронов / «Новая газета» pic.twitter.com/8BaRNPjQ6j
На скамье подсудимых — еще двое обвиняемых: друг и адвокат экс-президента Тьери Эрцог и бывший первый генеральный адвокат (представитель Генпрокуратуры) при Кассационном суде Жильбер Азибер.
По версии следствия, Саркози с помощью Эрцога получал от Азибера конфиденциальные данные о ходе расследования возбужденного против него «дела Бетаннкур» (совладелицы L'Oréal). Также Азибер пытался способствовать тому, чтобы Кассационный суд запретил прокуратуре доступ к полному президентскому расписанию Николя Саркози в период с 2007 по 2012 год.
В обмен Саркози через Эрцога обещал Азиберу должность в Монако. Об этой договоренности правоохранители узнали, поставив на прослушивание телефоны экс-президента в рамках расследования ещё одного дела — «ливийского» (о предполагаемом финансировании президентской предвыборной кампании Саркози деньгами Муаммара Каддафи). Сегодня в суде прокурор PNF Жан-Люк Бланшон заявил о том, что у обвиняемых было «безрассудное ощущение могущества и безнаказанности».
Другая представительница государственного обвинения Селин Гийе, первый вице-прокурор PNF, отметила, что одного намерения помочь прокурору Азиберу получить пост в Монако в обмен на «абсолютно секретную» судебную информацию достаточно, чтобы выдвинуть два обвинения: «торговля влиянием» и «коррупция». Кроме того, обвинение считает, что трое обвиняемых «разделяли общую цель» — вынесение Кассационным судом «положительного для Николя Саркози решения».
Для Азибера и Эрцога (которые обвиняются еще и в «нарушении профессиональной тайны» и «укрывательстве нарушения профессиональной тайны») прокуратура запросила такое же наказание, что и для Саркози: четыре года лишения свободы, из них два — условно. Кроме того, для Эрцога потребовали запрета занимать должности в течение пяти лет.
Сам Николя Саркози, выступавший накануне, заявил о своей полной невиновности, обвинил прокуратуру во лжи и фабрикации дела, не имеющего под собой оснований, а также выразил намерение «отмыть себя от этого позора».
Завтра, 9 декабря, будут выступать адвокаты. На четверг, 10 декабря, намечено вынесение приговоров.
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