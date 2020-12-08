«Русский патриотический клуб» в Новокузнецке признали экстремистским

Центральный районный суд Новокузнецка признал местное общественное движение «Русский патриотический клуб» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Соответствующее дело, опубликованное в картотеке суда, заметила «Тайга.инфо».

Активисты разместили в социальных сетях иск прокуратуры. Согласно документу, 12 участников сообщества неоднократно привлекались к административной или уголовной ответственности, в том числе за преступления и правонарушения, связанные с экстремистской деятельностью.

Кроме того, прокуратура сослалась на «психолого-лингвистическое исследование», проведенное старшим экспертом УФСБ по Кемеровской области. Экспертиза установила, что участники движения, публикуя «материалы определенной социально-политической тематики, пытаются дестабилизировать социальную обстановку в стране», в частности в Кузбассе, и «вызвать недовольство политикой государства и действиями властей».

По мнению сотрудника ФСБ, в публикациях сообщества во «Вконтакте» были высказывания «с явно выраженными лингвистическими признаками возбуждения розни». В качестве примера привели размещенные в сообществе песни группы ГРОТ «Я русский» и «Никто кроме нас», а также песни исполнителя Леонида Корнилова «Мы русские».

В документе также указано, что деятельность РПК заключается в побуждении к свержению действующей в Российской Федерации конституционной власти, и установлении режима националистического государства.

Участники организации не согласились с решением суда и назвали выводы экспертов безграмотными.

Они также отметили, что за последние девять лет добились отказа от строительства четырех мечетей на юге Кемеровской области, синагоги в Новокузнецке и закрытия всероссийского ЛГБТ-фестиваля в Кемерове.