Спрос на вызов Деда Мороза в 2020 году сократился почти вдвое из-за пандемии COVID-19

Спрос на вызов Деда Мороза на дом сократился почти вдвое из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Авито Услуги».

В прошлом декабре 32% россиян воспользовались услугой вызова Деда Мороза, чтобы поздравить детей с Новым годом. В этом году только 18% россиян готовы воспользоваться этой услугой, говорится в исследовании. Также в 2020 году больше половины родителей страны планируют просто оставить подарки под елкой, в 20% семей договорились, что костюм Деда Мороза наденет на себя кто-то из родственников.

РБК отмечает, что падение спроса на вызов Деда Мороза на дом вынудило аниматоров уйти в онлайн — там количество предложений онлайн-поздравлений от новогодних персонажей выросло в четыре раза, а спрос на них увеличился по сравнению с прошлым годом на 80%. Однако только 7% опрошенных планируют поздравить своих детей по видеосвязи с Дедом Морозом.

В середине декабря полиция Москвы задержала на Красной площади участника одиночного пикета в костюме Деда Мороза, который держал в руках плакат с надписью «Я/Мы Новый год. Дед Мороз против закрытия елок». Тогда же задержали его помощников в костюмах эльфов. На Деда Мороза тогда составили административный протокол по статье о нарушении установленного порядка проведения пикета, его помощников отпустили без протоколов.

Власти Москвы заявили, что в этом году не будут проводить традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» и новогодние елки из-за распространения пандемии COVID-19. Работа открытых ледовых катков при этом «сохраняется в обычном объеме». В том числе работают и большие катки — на Красной площади, на ВДНХ и в Парке Горького — «с учетом ограничений, установленных Роспотребнадзором».