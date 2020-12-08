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№ 135 от 7 декабря 2020

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Брейк-данс включили в программу летней Олимпиады-2024 в Париже

Спорт68

68
 

Международный Олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Об этом сообщили в пресс-службе комитета. 

Брейк-данс дебютирует в олимпийской программе. Соревноваться будут по 16 мужчин и женщин, которые выступят в состязаниях один на один. 

«Это привлечет к соревнованиям молодых людей, которые не увлекаются традиционными видами спорта», — прокомментировал новость британский брейк-дансер Карам Сингх.

Впервые брейк-данс был представлен в программе Молодежной Олимпиады 2018 года в Аргентине. Золотую медаль тогда в этой дисциплине завоевал россиянин Сергей Чернышев.

МОК также сократил общую квоту спортсменов на Олимпиаде-2024 до 10,5 тысяч человек. Больше всего квота сократилась в тяжелой атлетике в связи с «серьезной озабоченности МОК в отношении Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) и истории с допингом в этом виде спорта».

В 2020 году летняя Олимпиада должна была пройти в Токио, однако Международный Олимпийский комитет решил перенести проведение соревнований на 2021 год. 

Теги:
sf, МОК, спортсмены, олимпиада
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