Брейк-данс включили в программу летней Олимпиады-2024 в Париже

Международный Олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Брейк-данс дебютирует в олимпийской программе. Соревноваться будут по 16 мужчин и женщин, которые выступят в состязаниях один на один.

Breaking will make its Olympic Games debut, building on the success of the sport at the Youth Olympic Games Buenos Aires 2018.pic.twitter.com/ZthK3ZRxIv — Olympics (@Olympics) December 7, 2020

«Это привлечет к соревнованиям молодых людей, которые не увлекаются традиционными видами спорта», — прокомментировал новость британский брейк-дансер Карам Сингх.

Впервые брейк-данс был представлен в программе Молодежной Олимпиады 2018 года в Аргентине. Золотую медаль тогда в этой дисциплине завоевал россиянин Сергей Чернышев.

МОК также сократил общую квоту спортсменов на Олимпиаде-2024 до 10,5 тысяч человек. Больше всего квота сократилась в тяжелой атлетике в связи с «серьезной озабоченности МОК в отношении Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) и истории с допингом в этом виде спорта».

В 2020 году летняя Олимпиада должна была пройти в Токио, однако Международный Олимпийский комитет решил перенести проведение соревнований на 2021 год.