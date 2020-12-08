Суд в Москве отправил под домашний арест четырех полицейских. Они получали взятки в обмен на возможность снимать фильм о Чикатило

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест четырех старших офицеров столичной полиции за три взятки в 140 тыс., 80 тыс. и 180 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, московские полицейские совместно с «неустановленными должностными лицами ГУ МВД по Москве» получили от гендиректора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова несколько взяток за перекрытие полицейскими улиц для транспорта и пешеходов.

В местах перекрытия — в районе Лиственничной аллеи на севере Москвы, в районе Кривоарбатского переулка и в районе Театральной площади — «Кино Групп» снимало кинопроект о серийном убийце Андрее Чикатило.

Согласно информации «Ъ», отправленные под арест сотрудники силовых структур — заместитель начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Сергей Кулишов, его подчиненные, заместитель начальника 3-го отдела УООП Игорь Файзуллин и старший инспектор управления Денис Федоров, а также заместитель начальника ОМВД «Китай-город» Дмитрий Смолин.

Федоров, Файзуллин и Смолин вину в получении взятки признали полностью, Кулишов свою вину не признал, уточняют в «Ъ». С ходатайством об избрании меры пресечения для гендиректора «Кино Групп» Большакова следствие в суд пока не выходило.