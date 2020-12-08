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№ 135 от 7 декабря 2020

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Суд в Москве отправил под домашний арест четырех полицейских. Они получали взятки в обмен на возможность снимать фильм о Чикатило

Общество56

56
 

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест четырех старших офицеров столичной полиции за три взятки в 140 тыс., 80 тыс. и 180 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». 

По версии следствия, московские полицейские совместно с «неустановленными должностными лицами ГУ МВД по Москве» получили от гендиректора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова несколько взяток за перекрытие полицейскими улиц для транспорта и пешеходов. 

В местах перекрытия — в районе Лиственничной аллеи на севере Москвы, в районе Кривоарбатского переулка и в районе Театральной площади — «Кино Групп» снимало кинопроект о серийном убийце Андрее Чикатило.

Согласно информации «Ъ», отправленные под арест сотрудники силовых структур — заместитель начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Сергей Кулишов, его подчиненные, заместитель начальника 3-го отдела УООП Игорь Файзуллин и старший инспектор управления Денис Федоров, а также заместитель начальника ОМВД «Китай-город» Дмитрий Смолин.

Федоров, Файзуллин и Смолин вину в получении взятки признали полностью, Кулишов свою вину не признал, уточняют в «Ъ». С ходатайством об избрании меры пресечения для гендиректора «Кино Групп» Большакова следствие в суд пока не выходило.

Теги:
ng, взятки, фильм

Брейк-данс включили в программу летней Олимпиады-2024 в Париже

Спорт21

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Международный Олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Об этом сообщили в пресс-службе комитета. 

Брейк-данс дебютирует в олимпийской программе. Соревноваться будут по 16 мужчин и женщин, которые выступят в состязаниях один на один. 

«Это привлечет к соревнованиям молодых людей, которые не увлекаются традиционными видами спорта», — прокомментировал новость британский брейк-дансер Карам Сингх.

Впервые брейк-данс был представлен в программе Молодежной Олимпиады 2018 года в Аргентине. Золотую медаль тогда в этой дисциплине завоевал россиянин Сергей Чернышев.

МОК также сократил общую квоту спортсменов на Олимпиаде-2024 до 10,5 тысяч человек. Больше всего квота сократилась в тяжелой атлетике в связи с «серьезной озабоченности МОК в отношении Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) и истории с допингом в этом виде спорта».

Теги:
sf, МОК, спортсмены, олимпиада
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