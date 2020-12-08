Жителя Минска приговорили к двум годам колонии за надпись «Не забудем» на тротуаре

Суд Фрунзенского района Минска приговорил 26-летнего Максима Павлющика к двум годам лишения свободы за надпись «Не забудем» на тротуарной плитке неподалеку от места гибели Александра Тарайковского — первого человека, погибшего в ходе белорусских протестов. Об этом сообщает Tut.by.

Судья Юлия Близнюк признала Павлющика виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК РБ). В ходе судебного заседания представители подразделения горисполкома заявили, что ущерб от действий подсудимого составляет 219 белорусских рублей (около 80 долларов США).

Защита Павлющика настаивала, что потребительские свойства фрагмента плитки не изменились, ведь по ней по-прежнему можно ходить. «Обычный человек, который рисует "Я люблю Свету" — он совершает хулиганские действия? Максимум, по какой статье можно квалифицировать это дело, — это 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство)», — отметил адвокат Александр Филанович.

По делу о надписи на тротуарной плитке также проходила 25-летняя Мария Бобович. Ее признали виновной в хулиганстве и назначили 1,5 года годам ограничения свободы. Она освобождена из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

34-летний минчанин Александр Тарайковский погиб близ станции метро «Пушкинская» на второй день после выборов президента Беларуси. МВД утверждало, что во время протестной акции у него в руках взорвалась граната. Однако Associated Press и «Еврорадио» публиковали кадры, на которых видно, что он упал перед силовиками после ранения в грудную клетку.